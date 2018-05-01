Маурисио Покеттино: "Я не Фергюсон и не Венгер, чтобы самому решать свое будущее"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино отметил, что еще не продлил контракт с клубом. Интерес к аргентинцу проявляют другие топ-клубы, но он пока не решил, что будет делать дальше.

– Продлю ли я контракт? Не знаю. Меня зовут не Алекс Фергюсон и не Арсен Венгер, это они сами решали свое будущее, – цитирует Sky Sports Покеттино. – Моя единственная задача – тренировать и формировать состав команды. Все остальное зависит от президента клуба. Захочет ли он продлевать со мной контракт. Ожидания от нашей игры уже очень высоки, мы стали жертвами собственного успеха, превзошли все, чего от нас ждали.