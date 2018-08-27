Маурисио Покеттино "Я многое перенял у Моуринью"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино в преддверии матча 3-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" сказал, что с большим уважением относится к наставнику "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

– Для каждого тренера, который моложе него, он служил вдохновением. Для каждого, – цитирует Goal Покеттино. – Конечно, я многое перенял у него. Он просто невероятный тренер. Для такого тренера как я он вдохновляющий пример. У меня были хорошие отношения с Моуринью, когда я тренировал "Эспаньол". Я уважаю его и его клуб.

"Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм ": чемпионат Англии, 3-й тур, 27 августа 2018,

онлайн-трансляция в 22.00 (мск)