Маурисио Покеттино: "Я думал, что "Тоттенхэм" выиграет прошлый чемпионат"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино признался, что верил в победу клуба в чемпионате Англии. Лондонцы претендовали на титул вплоть до концовки сезона, однако проиграли серию поединков и не только не смогли догнать "Лестер", но и в последнем туре пропустили вперед "Арсенал".

- Думал ли я, что мы выиграем чемпионат? Да, - цитирует goal.com Покеттино. - После наших успехов, победы над "Стоуком" со счетом 4:0, мы верили, что можем завоевать трофей. Но верить - это одно, а побеждать - другое. После той победы мы сыграли вничью с "Вест Бромвичем" дома. В этом сезоне мы должны прибавить, чтобы выступить лучше.