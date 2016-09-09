10:12 | ФУТБОЛ — Англия

Маурисио Покеттино: "Я думал, что "Тоттенхэм" выиграет прошлый чемпионат"

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Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино признался, что верил в победу клуба в чемпионате Англии. Лондонцы претендовали на титул вплоть до концовки сезона, однако проиграли серию поединков и не только не смогли догнать "Лестер", но и в последнем туре пропустили вперед "Арсенал".

- Думал ли я, что мы выиграем чемпионат? Да, - цитирует goal.com Покеттино. - После наших успехов, победы над "Стоуком" со счетом 4:0, мы верили, что можем завоевать трофей. Но верить - это одно, а побеждать - другое. После той победы мы сыграли вничью с "Вест Бромвичем" дома. В этом сезоне мы должны прибавить, чтобы выступить лучше.

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