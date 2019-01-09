Маурисио Покеттино: "VAR убивает эмоции"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино раскритиковал систему видеопомощи арбитрам (VAR) после полуфинального матча кубка лиги против "Челси"​ (0:1), сообщает Reuters.

В первом тайме встречи арбитр Майкл Оливер после просмотра видеоповтора отменил офсайд, который зафиксировали у нападающего "шпор" Харри Кейна, и назначил пенальти в ворота "аристократов".

– Честно говоря, я не очень доволен этой системой. Мы должны договориться о том, как она будет использоваться. Нам нужно развивать эту систему, нужно работать с игроками, тренерами и судьями, она должна быть и инструментом для улучшения игры. Это система, которая иногда убивает эмоции. Конечно, сегодня мы получили небольшую выгоду и это было хорошее решение для нас, но я не праздновал, потому что мы ждали 5 минут. Чтобы быть ясным – я за технологии, потому что нельзя оставить эволюцию, но нам приходится так долго ждать и не ясно, какие правила

АПЛ планирует ввести VAR со следующего сезона, пока система тестируется в кубковых матчах. Такие же тесты весной ждут и Кубок России.