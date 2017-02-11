Маурисио Покеттино: "В первом тайме увидели "Тоттенхэм", который не готов к чемпионству"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино признал, что его команда справедливо уступила "Ливерпулю" (0:2) в матче чемпионата Англии. По его словам, "шпорам" дорого стоило неудачное начало встречи.

– Соперник был лучше нас и полностью заслужил победу, – цитирует ВВС Покеттино. – Мы слишком неаккуратно начали матч. Трудно это объяснить. Я очень разочарован первым таймом. Во второй половине м вышли на уровень противника, но было поздно. Вся команда играла слабо. Если не справляетесь с давлением, то трудно бороться за победу в чемпионате. В первом тайме мы увидели команду, которая к этой борьбе не готова.