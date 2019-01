Маурисио Покеттино: "Уход Венгера из "Арсенала" был несправедливым"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино сожалеет, что Арсен Венгер покинул в прошлом сезоне "Арсенал", сообщает Four Four Two. 46-летний аргентинский специалист считает, что с 69-летним французом поступили несправедливо.

Ранее сообщалось, что Венгер может возглавить сборную Катара.

– Я очень уважаю Арсена Венгера. Чтобы 22 года работать в такой команде, как "Арсенал", надо быть не только великолепным тренером, но и большим человеком, способным донести до игроков свои ценности.

Мне было грустно из-за того, как он уходил из команды. Учитывая все, что он для "Арсенала" сделал, его уход был несправедливым.

Я хотел бы провести в "Тоттенхэме" 20 лет, а потом решить, сменить клуб или завершить карьеру. По-моему, люди говорили о Венгере много несправедливого. Я хотел бы пообщаться с ним, – приводит слова Покеттино Four Four Two.

