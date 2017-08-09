Маурисио Покеттино: "Уэмбли" может стать волшебным местом для "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино надеется, что его команде удастся успешно выступить в предстоящем сезоне на "Уэмбли". Этот стадион будет домашним для "шпор" в ближайшее время.

– Мы готовы к сезону, – цитирует ВВС Покеттино. – Команда настроена. Для нас станет вызовом адаптация на "Уэмбли". Мы должны почувствовать себя там как дома. Очень взволнованы по этому поводу. Трудно перестроить восприятие. На "Уэмбли" нельзя играть так же, как на "Уайт Харт Лейн". Но мы хорошо прошли тест, победив "Ювентус" (2:0) в последнем матче. "Уэмбли" может стать волшебным местом для нас.