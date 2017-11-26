Маурисио Покеттино: "Тоттенхэму" уже вряд ли удастся догнать "Манчестер Сити"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино отметил, что после ничьей с "Вест Бромвичем" (1:1) в матче 13-го тура чемпионата Англии команда, скорее всего, выбывает из чемпионской гонки. Также 45-летний специалист добавил, что защитник Дэнни Роуз восстановился после травмы.

– Догнать "Манчестер Сити" нам уже вряд ли удастся, разрыв составляет десять очков, для премьер-лиги это очень много, – цитирует The Sun Покеттино. – Теперь нам нужно сосредоточиться и работать над собой. Нужно быть более сосредоточенными на "Уэмбли" и постараться выиграть здесь как можно больше матчей – как в прошлом сезоне на "Уайт Харт Лейн". Конечно, стадионы здорово различаются, но это наша реальность. Мы не можем от нее убежать. Пока мы играем здесь и ждем наш новый стадион. Это не оправдание, ведь команда выглядит неплохо. Но мы разочарованы тем, что потеряли два очка в матче с "Вест Бромвичем".

Что касается Роуза, он уже неделю тренируется с основой, с ним все в порядке.

После 13 туров "Тоттенхэм" занимает четвертое место в турнирной таблице, в активе команды 24 очка.