Маурисио Покеттино: "Тоттенхэму" предстоит еще много работы, важно обрести уверенность"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино рассказал, что нужно сделать его команде во втором круге чемпионата Англии.

- Мы в хорошей позиции, но "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" - это реальные претенденты на чемпионство. Мы опережаем "Сити" на одно очко, но не стоит забывать, что они - действующие чемпионы, а "Ливерпуль" сейчас просто невероятен, - приводит слова Покеттино ВВС Sport. "Тоттенхэм" находится между ними, и нам предстоит еще много работы. Нам важно обрести уверенность. Нужно идти шаг за шагом и подходить к каждой следующей игре в наилучших кондициях.

Прошла только половина сезона, и во втором круге нам надо повторить все то, что мы делали в первом. Если все так и будет, то в конце чемпионата мы сможем замахнуться на что-нибудь серьезное.

После победы над "Борнмутом" со счетом 5:0 "Тоттенхэм" вышел на второе место в АПЛ. "Шпоры" набрали 45 очков в 19 матчах, они отстают от лидирующего "Ливерпуля" на шесть баллов. Следующий матч "Тоттенхэм" сыграет у себя дома с "Вулверхэмптоном". Игра пройдет в субботу, 29 декабря, начнется она в 18:00 по московскому времени.