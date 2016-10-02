19:14 | ФУТБОЛ — Англия

Маурисио Покеттино: "Тоттенхэму" помогает психология"

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Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после победы над "Манчестер Сити" (2:0) в домашнем матче 7-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что многое зависит от психологии. Подопечные Хосепа Гвардьолы потерпели первое поражение в сезоне.

– Если играть так, как делали мы сегодня – агрессивно и страстно, всегда есть шанс победить, – приводит BBC слова Покеттино. – Всегда многое значит психология. Вот что помогает нам бежать и играть так, как мы хотим.

Сегодня мы одержали великолепную победу. Я очень счастлив. Иногда, когда у тебя есть план – это здорово, иногда – не так хорошо, но "Манчестер Сити" – в любом случае прекрасная команда. Против этого соперника играть очень тяжело. После перерыва на международные встречи нужно продолжать в том же духе.

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