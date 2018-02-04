Маурисио Покеттино: "Тоттенхэм" выглядел гораздо лучше "Ливерпуля"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после матча 26-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (2:2) отметил, что игра получилась интересной. Кроме того, он подчеркнул, что его игроки показали хороший футбол.

- Отличная игра, - цитирует BBC Покеттино. - Мы играли сегодня хорошо. Считаю, что "Тоттенхэм" выглядел гораздо лучше "Ливерпуля". Думаю, мы скорее потеряли два очка, чем приобрели одно. Обе команды подарили болельщикам захватывающий футбол.

Оба пенальти были, здесь не о чем говорить. Иногда люди жалуются на рефери, но когда они правы, нужно сказать об этом.