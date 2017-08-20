Маурисио Покеттино: "Тоттенхэм" снова проиграл на "Уэмбли"? А что можно с этим поделать?"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после матча 2-го тура чемпионата Англии против "Челси" (1:2) остался доволен игрой своей команды, несмотря на поражение. По словам специалиста, одна игра ничего не решает, а впереди будет сыграно еще много игр.

- Я разочарован результатом матча с "Челси", но они нанесли по нашим воротам всего два удара, которые завершились двумя голами, - цитирует BBC Покеттино. – Мы доминировали, были лучше, но мы не сыграли достаточно строго, поэтому и проиграли.

Считаю, что мы сделали шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном. В этой игре "Тоттенхэм" выглядел лучше "Челси" во всех компонентах. Я доволен игрой, будем работать. Впереди нас ожидает много матчей.

Думаю, что Льорис мог сыграть лучше в эпизоде со вторым голом. Но это футбол, важно выступление всей команды, не одного игрока. Нам не повезло.

"Тоттенхэм" снова проиграл на "Уэмбли"? А что можно с этим поделать? Я говорил раньше и скажу сейчас: дело не в стадионе. Мы сможем выиграть много матчей.