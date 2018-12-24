Маурисио Покеттино: "Тоттенхэм" поборется за победу в АПЛ"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино считает, что его команда способна бороться за победу в английской премьер-лиге. Он добавил, что для этого нужно иметь сильную психологию и стабильность.

– Мы стали более зрелыми, – приводит BBC слова Покеттино. – В начале сезона никто в нас не верил. У нас был сложный предсезонный период, потому что 9-10 игроков команды принимали участие на чемпионате мира до конца. Казалось, что все против нас: сорвался переезд на стадион, мы вернулись на "Уэмбли", а там уже никто не хотел играть. Вся выглядело очень грустно. Но чтобы бороться с такими соперниками, как "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", нужно иметь сильную психологию и стабильность. АПЛ – самая сложная лигав мире. Но мы постараемся побороться за победу. Понятно, что "Ливерпуль" и "Ман Сити" – очевидные фавориты, но мы где-то рядом.

"Тоттенхэм" занимает 3-е место в чемпионате Англии, имея в активе 42 очка.

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