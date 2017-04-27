Маурисио Покеттино: "Тоттенхэм" остается в чемпионской гонке"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после матча против "Кристал Пэлас" (1:0) отметил, что во втором тайме команда действовала лучше, чем в первом. По его словам, "шпоры" после этой победы остались в чемпионской гонке.

- Это было невероятно, отличная игра, - приводит ВВС слова Покеттино. - Во втором тайме мы играли лучше, чем в первом. До перерыва нам нужно было искать свободное пространство, а после мы перестроились и сделали схему более гибкой. Хорошо, что удалось взять три очка и остаться в чемпионской гонке.