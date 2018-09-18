Маурисио Покеттино: "Тоттенхэм" не является фаворитом ни в одном из турниров"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино заявил, что его команда не является серьезным претендентом на победу ни в одном из турниров.

- По-моему, мы не являемся фаворитами ни в одном из соревнований, - приводит слова Покеттино Daily Mail. - Если мы будем показывать такую же игру, как в матче против "Ливерпуля", нам придется сложно. "Тоттенхэму" нужно усердно работать, чтобы стать более конкурентоспособным. Последние поражения должны взбодрить команду.

"Тоттенхэм" занимает 6-е место после пяти туров чемпионата Англии, имея в активе 9 очков.

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