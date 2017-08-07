Маурисио Покеттино: "Тоттенхэм" намерен подписать несколько игроков до закрытия трансферного окна"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино отметил, что клуб ведет работу над приобретением новых игроков. Аргентинский специалист рассчитывает на нескольких новичков.

- Мы работаем, пытаемся подписать несколько новых игроков, - цитирует Sky Sports Покеттино. - Наша идея остается такой же, как и раньше - попытаться усилить состав и попытаться подписать несколько игроков до конца трансферного окна.

Напомним, этим летом "Тоттенхэм" покинул защитник Кайл Уокер, перешедший в "Манчестер Сити", а новичков в стане "шпор" не было.