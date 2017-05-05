Маурисио Покеттино: "Тоттенхэм" может стать одним из крупнейших клубов мира"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино считает, что его команде по силам закрепиться в категории грандов. По словам аргентинца, признаком этого станет финиш в чемпионате Англии выше "Арсенала" впервые за 22 года.

– Мы хотим вывести клуб на новый уровень, на максимальный уровень, – цитирует ВВС Покеттино. – Если сможем поднять команду и удерживать ее на этом уровне в ближайшие годы, это будет означать новую эпоху. Нужно меньше слухов, меньше дисбаланса, как это случается сейчас с "Манчестер Юнайтед". Мы с руководством "Тоттенхэма" много работаем над ростом. Я горжусь тем, как все продвигается. Мы создаем команду победителей. Можем стать одной из крупнейших команд в мире.