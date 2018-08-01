Маурисио Покеттино: "Тоттенхэм" может никого не подписать этим летом"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино заявил, что лондонцы могут не приобрести ни одного игрока в текущее трансферное окно.

- Я не знаю, подпишем ли мы кого–нибудь или нет, но мы работаем над этим, - цитирует Squawka Покеттино. Я не могу сказать, подпишем ли мы одного, двух, трех, четырех игроков или ни одного. Я работаю и сосредоточен на том, чтоб выполнить свою работу. Я постараюсь подготовить команду к новому сезону.

Ранее сообщалось о том, что "Тоттенхэм" ведет переговоры с полузащитником "Валенсии" Жоффре Кондогбья.