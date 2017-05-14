Маурисио Покеттино: "Тоттенхэм" доволен собой, ведь мы боролись за титул"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино назвал матч 37-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (2:1) идеальным в исполнении своей команды. Также специалист отметил, что второе место в премьер-лиге является отличным достижением для клуба.

- Идеальный матч в исполнении "Тоттенхэма", рад за наших болельщиков, - цитирует BBC Покеттино. - Фантастическая победа, которую заслужили наши фанаты. Мы контролировали ход матча и действовали лучше "МЮ". Очередной отличный матч на домашнем стадионе. Теперь надо переключиться на оставшиеся матчи.

Второе место в чемпионате – отличное достижение для нас. В этом сезоне мы не проигрывали дома, в этом году было много приятных моментов, которые мы запомним. Мы довольны собой, ведь мы боролись за титул.

Лондонцы гарантировали себе второе место в турнирной таблице по итогам сезона за два тура до финиша - их отрыв от идущего третьим "Ливерпуля" составляет семь очков.