Маурисио Покеттино: "Тоттенхэм доволен ходом восстановления Кейна"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино надеется, что нападающий Харри Кейн вернется к тренировкам на следующей неделе. В матче 5-го тура чемпионата Англии против "Сандерленда" (1:0) форвард получил травму голеностопа. Ранее сообщалось, что лучший бомбардир премьер-лиги прошлого сезона может вернуться в строй к игре 11-го тура против "Арсенала".

– Мы надеемся, что на следующей неделе Кейн приступит к тренировкам на поле, – приводит Sky Sports слова Покеттино. – Да, сразу вернуться в общую группу не получится, однако мы довольны ходом его восстановления после травмы голеностопа.