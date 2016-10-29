Маурисио Покеттино: "Тоттенхэм" доминировал в игре с "Лестером"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино выразил разочарование ничьей в матче чемпионата Англии с "Лестером" (1:1). По его словам, "шпоры" должны были добиваться победы в этой игре.

– Я расстроен, – цитирует ВВС Покеттино. – Мы создавали моменты, доминировали, но я разочарован тем, как все случилось. Мы потеряли два очка. В эпизоде с голом нам не повезло. Игрой я доволен, мы по-прежнему сильны и непобедимы, что очень важно. Очень доволен тем, как играет Янссен. С самого момента его прибытия он улучшает свою игру, что вызывает доверие.