Маурисио Покеттино: "Тоттенхэм" доминировал в игре с "Челси"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино выразил сожаление по поводу поражения от "Челси" (2:4) в полуфинале Кубка Англии. Аргентинец подчеркнул, что гордится игрой своей команды.

– Поздравляем "Челси", – цитирует ВВС Покеттино. – Мы доминировали по игре, но у соперника лучше реализация. Я горжусь фантастической игрой своих ребят, тем, что мы не отошли от своей философии. У "Челси" было пять попыток, и он забил четыре мяча, а мы только два. Мы боролись, старались. Нам теперь нужно смотреть вперед. Мы отстаем от "Челси" на четыре очка и постараемся выиграть следующий матч. Я не беспокоюсь. Команда сильна, мы сосредоточены. Сегодня мы заслуживали большего, но таков футбол. Постараемся улучшить свою игру. Попытаемся в следующем сезоне выиграть Кубок Англии.

"СЭ" вел онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Тоттенхэм". Завтра, 23 апреля, во втором полуфинале встретятся "Манчестер Сити" и "Арсенал", начало матча - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.