Маурисио Покеттино: "Тоттенхэм" будет играть на победу с "Барселоной"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино заявил, что его команде необходима победа в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Барселоны"​. 46-летний аргентинский специалист прокомментировал предстоящую игру после победы в игре 16-го тура чемпионата Англии над "Лестером" (2:0).

– Теперь можно думать о "Барселоне", – приводит слова Покеттино Sky Sports после победы над "Лестером". – Это будет важнейшая игра. Каталонцы уже квалифицировались в плей-офф, но в Лиге чемпионов никто не дарит подарков. Мы должны победить и заслужить победу. Мы на 200 процентов настраиваемся на то, чтобы играть на победу.

"Тоттенхэм" занимает второе место в своей группе Лиги чемпионов с семью очками и обходит "Интер" с таким же количеством баллов по дополнительным показателям.