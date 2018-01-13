Маурисио Покеттино: "Такими темпами Кейн побьет все рекорды"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после победы над "Эвертоном" (4:0) в матче 23-го тура чемпионата Англии остался доволен игрой команды и похвалил нападающего Харри Кейна, оформившего дубль. Форвард также установил рекорд по количеству голов за "шпор" в премьер-лиге, обогнав Тедди Шерингема. У него стало 98 мячей.

– Это был просто фантастический футбол. Мы полностью заслужили победу. Великолепная игра и три очка, – цитирует наставника BBC. – Кейн – настоящий талант и профессионал. Счастлив за него. Он заслужил самых лестных слов в свой адрес. Если так пойдет и дальше, то он побьет все рекорды лиги.