Маурисио Покеттино: "Смогли показать характер"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после матча 22-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (2:2) остался доволен характером команды. По его словам, подопечные набрали важное очко.

– Соперник был лучше в первой половине. Было тяжело, – цитирует наставника BBC. – После перерыва мы заиграли немного лучше и энергичнее, но пропустили. Смогли показать характер, когда уступали со счетом 0:2. Команда верила в свои силы. Это очень хорошо. Мы заработали важное очко.

Первый гол "Ман Сити" забил по гандбольным правилам. Но на судью жаловать не буду, ведь нельзя видеть каждую деталь.