Маурисио Покеттино: "Сиссоко не может быть в основе "Тоттенхэма" только потому, что летом заплатили за него большие деньги"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино разочарован игрой полузащитника Муссы Сиссоко. Французский хавбек был куплен "шпорами" в летнее трансферное окно за рекордные 30 миллионов фунтов стерлингов.

- Футбол не в деньгах, - цитирует The Guardian Покеттино. - Речь идет об игроках, которые лучше, чем Сиссоко на тренировках. Мне нужно принимать решения, и я считаю, что игроки, которые были в заявке на матч в прошлые выходные, заслуживали сыграть. Ситуация с Муссой меня не расстраивает. Речь идет о футболе. Мы можем видеть в футболе разные вещи. Клуб подписывает игрока и ожидает от него определенных вещей, а когда вы не можете найти их, то стоит использовать игроков, которые больше заслуживают этого, почему нет? Разве игрок заслуживает места в основе просто потому, что мы заплатили деньги за него? Сиссоко должен работать и показать, что он заслуживает того, чтобы быть в команде.