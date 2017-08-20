Маурисио Покеттино: "Рост власти игроков - это не шутки, а реальная проблема"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино отметил, что в футболе действительно существует проблема роста власти игроков. Он также добавил, что сам с этим не сталкивался.

– Рост власти игроков – это не шутки. Думаю, такая проблема есть, – приводит Sky Sports слова Покеттино. – Самое главное в футболе – это клуб, потом идут фанаты, дальше игроки, тренер и его штаб. Если игроки начинают чувствовать, что они важнее клуба и болельщиков, это может нанести большой вред любому клубу. Но я с этим не сталкивался. Может, мне повезло, потому что в "Эспаньоле", "Саутгемптоне" и "Тоттенхэме" все очень сбалансировано.