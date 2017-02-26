Маурисио Покеттино: "Разрыв от "Челси" большой, но мы продолжаем верить"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после победы над "Стоук Сити" (4:0) в матче 26-го тура чемпионата Англии заявил, что, несмотря на серьезное отставание от "Челси", его подопечные верят в хороший результат. После этой победы лондонский клуб временно поднялся на второе место в турнирной таблице.

– Это была фантастическая игра, – цитирует BBC Покеттино. – Разрыв в 10 очков от "Челси" – это много, но мы продолжаем идти вперед и верить. Мы постараемся оказать давление на них. Кейн? Он играет на очень хорошем уровне, один из лучших нападающих в мире. Он заслужил такой результат, потому что большой профессионал. Алли очень зрелый игрок. Ему было тяжело в последние дни, но это был хороший вариант для исправления. Он фантастически выглядел на поле.