Маурисио Покеттино: "Рад, что наши соперники радуются победе в дерби - это показывает, что "Тоттенхэм" - большой клуб"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино заявил, что он доволен радостью "Арсенала" победе над "шпорами". Также он отметил, что уважение важнее трофеев.

- Конечно, раньше дерби было немного другим. Тогда "Арсенал" всегда был выше "Тоттенхэма", - цитирует The Telegraph Покеттино. - Но последние два сезона мы были над ними. И судя по тому, как они отмечают победу, понимаешь, что это была огромная победа для "канониров".Конечно, мы все еще не выиграли трофеи, но уважение - самое главное