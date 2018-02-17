Маурисио Покеттино: "Работа тренера - это нечто большее, чем завоевание трофеев"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино считает, что и без титулов сезон может получиться удачным. По его словам, наличие трофеев – не главный показатель успешности.

– Я понимаю, что в футболе не любят терпеть, но мы показываем отличную игру, – цитирует A Bola Покеттино. – Мы демонстрируем свою силу и показываем, что нечестно говорить, будто все наши старания ничего не значат, если в итоге не получим титулов. Фанаты платят за билеты, чтобы увидеть хороший футбол. Если мы выиграем трофеи, будет очень здорово, но работа тренера – это нечто большее. Конечно, я хочу трофеев. Это может занять год, два или пять лет, но я уверен, что этот клуб добьется многого.