Маурисио Покеттино: "Отрыв "Челси" сейчас не имеет решающего значения"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино уверен, что его команда еще может побороться за чемпионство. Лидирующий "Челси" опережает занимающих пятое место "шпор" на десять очков.

– Всем еще предстоит пройти долгий путь, – цитирует AFP Покеттино. – Думаю, каждой команде будет сложно. У "Челси" хорошее преимущество над преследователями. Но не считаю, что это имеет сейчас решающее значение. Нам нужно верить в успех. Мы постараемся сократить отставание. Есть хороший шанс в игре с "Челси" 4 января. Но до этого нужно обыграть "Уотфорд". А потом будем смотреть дальше.