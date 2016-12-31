11:45 | ФУТБОЛ — Англия

Маурисио Покеттино: "Отрыв "Челси" сейчас не имеет решающего значения"

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Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино уверен, что его команда еще может побороться за чемпионство. Лидирующий "Челси" опережает занимающих пятое место "шпор" на десять очков.

– Всем еще предстоит пройти долгий путь, – цитирует AFP Покеттино. – Думаю, каждой команде будет сложно. У "Челси" хорошее преимущество над преследователями. Но не считаю, что это имеет сейчас решающее значение. Нам нужно верить в успех. Мы постараемся сократить отставание. Есть хороший шанс в игре с "Челси" 4 января. Но до этого нужно обыграть "Уотфорд". А потом будем смотреть дальше.

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Материалы REN-TV

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