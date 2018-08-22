Маурисио Покеттино - о конфликте с Алдервейрелдом: "Никто не может меня шантажировать"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино недоволен поведением защитника Тоби Алдервейрелда. Бельгиец хочет покинуть команду, что не нравится тренеру.

– Я тренер этой команды, потому что руководство мне доверяет, – цитирует AFP Покеттино. – Дело Алдервейрелда – пустая трата времени. Когда игрок подписывает контракт, он соглашается с тем, что будет доступен тренеру и будет играть. Он должен завоевывать место в основном составе и тренироваться. Тренер делает выбор. Игроки, которые не выходят на поле, должны ждать своего часа. Никто не посмеет меня шантажировать. И клуб тоже не станет на меня давить.