Маурисио Покеттино: "Никто бы не спрашивал о Кейне, если бы Алли реализовал свой момент"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино разочарован результатом матча 10-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" (0:1). Специалист уверен, что "шпоры" заслуживали большего.

– Матч был тяжелым и равным. Жаль, что "Тоттенхэм" проиграл, – приводит BBC слова Покеттино. – Голевые момент были и у нас, и у соперника. Думаю, что мы заслуживали большего. Я горжусь самоотдачей наших футболистов.

В концовке встречи нам просто не повезло. Гол был забить после ошибки, которые происходят в футболе. "Тоттенхэму" необходимо сделать выводы и двигаться дальше, потому что уже нельзя изменить результат матча.

Нехватка Кейна? Об этом бы никто не говорил, если бы Алли реализовал свой шанс. Безусловно, нам не хотелось играть без центрального нападающего. Но сейчас не лучший момент для разговоров на эту тему.

Напомним, что Кейн пропустил игру из-за травмы, полученной в матче 9-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (4:1).