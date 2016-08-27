Маурисио Покеттино: "Ничья - справедливый результат для "Тоттенхэма" и "Ливерпуля"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино назвал ничью с "Ливерпулем" в матче 3-го тура чемпионата Англии (1:1) справедливым результатом. Также он отметил, что пауза в чемпионате в связи с играми сборных пойдет его команде на пользу.

- Это была равная игра, что ярко отражает статистика, - цитирует BBC Покеттино. - "Ливерпуль" хочет играть и выигрывать титулы, как и мы, поэтому 1:1 - справедливый результат. Теперь у нас есть две недели в связи с международным перерывом, а затем "Тоттенхэму" предстоит провести много важных игр. Постараемся быть готовыми к ним.