Маурисио Покеттино: "Нет причин не смотреть матч "Вест Бромвич" - "Челси"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино отметил, что будет смотреть ближайший матч чемпионата Англии между "Вест Бромвичем" и "Челси". В случае победы в этой встрече "синие" гарантируют себе чемпионский титул.

– Я буду смотреть игру, потому что люблю футбол. Нет причин не смотреть этот матч, – цитирует ВВС Покеттино. – Сезон для нас складывался хорошо до сих пор. Но когда не выигрываешь, чувствуешь разочарование. Потому что есть некие амбиции. Нам было тяжело после проигрыша "Вест Хэму". Но мы сосредоточились на следующей игре. Хотя сложно уйти от разочарования.