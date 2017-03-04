09:24 | ФУТБОЛ — Англия

Маурисио Покеттино: "Не собираюсь уходить из "Тоттенхэма" даже в "Барселону"

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Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино отметил, что не собирается уходить из команды, несмотря на слухи о том, что он может возглавить "Барселону". Ранее наставник каталонцев Луис Энрике объявил о том, что не будет продлевать свой контракт и уйдет из команды после завершения этого сезона.

- Я прекрасно понимаю, что происходит в таких случаях, - приводит sport.es слова Покеттино. - Я видел список претендентов в прессе, и там около ста имен. Меня не волнует, что мое имя тоже упоминается. Не планирую уходить из "Тоттенхэма", потому что работаю в одном из лучших клубов Европы.

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