Маурисио Покеттино: "Не собираюсь уходить из "Тоттенхэма" даже в "Барселону"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино отметил, что не собирается уходить из команды, несмотря на слухи о том, что он может возглавить "Барселону". Ранее наставник каталонцев Луис Энрике объявил о том, что не будет продлевать свой контракт и уйдет из команды после завершения этого сезона.



- Я прекрасно понимаю, что происходит в таких случаях, - приводит sport.es слова Покеттино. - Я видел список претендентов в прессе, и там около ста имен. Меня не волнует, что мое имя тоже упоминается. Не планирую уходить из "Тоттенхэма", потому что работаю в одном из лучших клубов Европы.