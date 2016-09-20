Маурисио Покеттино: "Не хочу называть дату, когда Кейн вернется на поле"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино накануне матча 1/16 финала Кубка лиги против "Джиллингема" подтвердил информацию о травме у нападающего Харри Кейна​. Тем не менее он не стал называть точных сроков восстановления игрока. Ранее СМИ писали, что форвард может пропустить около двух месяцев.

- Кейн повредил связки голеностопного сустава, - цитирует Goal Покеттино. - Мы будем оценивать его состояние здоровья каждый день, поэтому не хочу называть какие-либо временные рамки относительно его восстановления.

Напомним, что "Тоттенхэм" является соперником ЦСКА по группе в Лиге чемпионов. Первая встреча между командами состоится на следующей неделе, 27 сентября.