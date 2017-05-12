Маурисио Покеттино: "Не буду обсуждать слухи о переходе в "Интер"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино отказался комментировать информацию о том, что он может возглавить "Интер". Ранее сообщалось, что итальянцы готовы в два раза увеличь зарплату специалиста, если он примет их предложение.

- В последнее время было очень много слухов, и эта информация - один из них, приводит Talksport слова Покеттино. - Мне нечего сказать по этому поводу. Я не буду обсуждать слухи.

Напомним, ранее за неудовлетворительные результаты из команды был уволен Стефано Пиоли. На данный момент "Интер" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.