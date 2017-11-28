Маурисио Покеттино: "На "Уэмбли" "Тоттенхэм" не чувствует себя как дома"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино признался, что на стадионе "Уэмбли" команде не так комфортно, как было на "Уайт Харт Лейн". Также специалист отметил, что будет рад, если нападающий Харри Кейн побьет рекорд Алана Ширера по количеству голов в английской премьер-лиге за календарный год (36).

– На данный момент лучших результатов мы добиваемся в гостях, а не дома, – цитирует Mirror Покеттино. – Когда мы играем на "Уэмбли", мы не чувствуем себя как дома. Да, это наши реалии, нам приходится играть с противниками, которые играют гораздо глубже. Конечно, когда у нас больше пространства, мы представляем большую опасность, свободное место нужно нам для создания моментов. Алан будет расстроен, если Кейн побьет его рекорд? Харри умеет забивать голы! Характер и решительность – вот его главные качества. Я надеюсь, что он забьет еще девять голов в 2017 году. Это будет фантастически и для него, и для команды.

Напомним, что в этом году Кейн забил за "Тоттенхэм" 30 голов в английской премьер-лиге за календарный год. Команда после 13 туров находится на пятом месте в турнирной таблице, в ее активе 24 очка.