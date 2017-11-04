Маурисио Покеттино: "На данный момент "Манчестер Сити" - лучшая команда Европы"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино считает, что лучшую игру в Европе в начале сезона показывает "Манчестер Сити". Он также добавил, что им нужно будет стабильно пройти весь сезон.

– Считаю, что на старте сезона лучший футбол в Европе показывает "Манчестер Сити", – приводит Goal слова Покеттино. – Они хорошо выступают в премьер-лиге и Лиге чемпионов. Команда показывает невероятную игру.

Им нужно будет играть на таком же уровне весь сезон. На данный момент это лучшая команда в Европе.

Отметим, что после 10 туров "Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая "Манчестер Юнайтед" на пять очков. Команда Хосепа Гвардьолы также обеспечила себе досрочный выход в плей-офф Лиги чемпионов, после четырех матчей набрав 12 очков.