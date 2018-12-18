17:30 | Футбол — Англия

Маурисио Покеттино: "МЮ"? Обсуждать слухи - не мое дело"

Обсудить
0

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино отказался комментировать информацию о том, что он может возглавить "Манчестер Юнайтед". Сегодня стало известно об отставке с поста главного тренера "МЮ" Жозе Моуринью.

Хочу пожелать удачи Моуринью. Мне жаль, я знаю его очень хорошо, и это очень печальные новости. Не мое дело обсуждать, что происходит с другим клубом, я просто хочу пожелать удачи Жозе. 

За последние пять лет появляется много слухов. Я уважаю мнения других, но обсуждать слухи - не мое дело. 

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...