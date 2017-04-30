Маурисио Покеттино: "Мы выше "Арсенала"? Это фантастика, но мы хотим выиграть титул"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после победы над "Арсеналом" (2:0) в матче 35-го тура чемпионата Англии заявил, что для него важна не статистика с "канонирами", а победа в премьер-лиге. "Шпоры" идут на втором матче в таблице и отстают от идущего первым "Челси" на 4 очка.
– Я очень рад, это была важная игра, – цитирует BBC Покеттино. – Мы были лучше во второй половине матча, создавали больше моментов. Гонка за титул продолжается, посмотрим, что произойдет. Задача состоит в том, чтобы победить, мы можем меняться по ходу игр.
Мы выше "Арсенала" впервые за 22 года? Это фантастическая новость для наших болельщиков, для нас. Но мы хотим выиграть титул.