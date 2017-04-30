Маурисио Покеттино: "Мы выше "Арсенала"? Это фантастика, но мы хотим выиграть титул"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после победы над "Арсеналом" (2:0) в матче 35-го тура чемпионата Англии заявил, что для него важна не статистика с "канонирами", а победа в премьер-лиге. "Шпоры" идут на втором матче в таблице и отстают от идущего первым "Челси" на 4 очка.

– Я очень рад, это была важная игра, – цитирует BBC Покеттино. – Мы были лучше во второй половине матча, создавали больше моментов. Гонка за титул продолжается, посмотрим, что произойдет. Задача состоит в том, чтобы победить, мы можем меняться по ходу игр.

Мы выше "Арсенала" впервые за 22 года? Это фантастическая новость для наших болельщиков, для нас. Но мы хотим выиграть титул.

"СЭ" вел трансляцию матча