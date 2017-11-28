Маурисио Покеттино: "Мы скучаем по Ламеле, он поможет нам разнообразить игру в атаке"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино отметил, что нападающий Эрик Ламела в ближайшее время вернется на поле. Специалист также заметил, что сроки восстановления у всех футболистов разные.

– Он здесь уже четыре с половиной года, – цитирует ESPN Покеттино. – Мы скучаем по его энергии, он очень важен для нас. Вы всегда чувствуете, когда Ламела на поле: он готов открываться, прессинговать. Когда мяч у него, он имеет кучу возможностей, чтобы обыграть оппонента. Мы скучаем по нему, он здорово поможет нам разнообразить игру в атаке.

Получив повреждение, он был очень подавлен, ведь он еще так молод для такой серьезной травмы. Все мы знаем, как Эрик любит футбол, ему было крайне сложно оставаться столько времени в стороне от игры.

У некоторых игроков есть возможность сразу начинать играть после травмы и показывать ту же производительность, что и до повреждения. Другим же нужно больше времени. Нападающим иногда требуется больший срок, им важно снова почувствовать мяч.

Напомним, Ламела получил травму 25 октября прошлого года в матче Кубка лиги против "Ливерпуля" (1:2). В этом сезоне 25-летний футболист на поле еще не появлялся.