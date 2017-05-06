Маурисио Покеттино: "Мы очень расстроены поражением в игре с "Вест Хэмом"

Главный тренер "Тоттенхэм" Маурисио Покеттино после матча 36-го тура чемпионата Англии с "Вест Хэмом" (0:1) выразил разочарование результатом. динственный гол в игре на 65-й минуте забил полузащитник Мануэль Ланцини. Это поражение стало для команды "шпор" первым за девять победных поединков.

– Мы очень расстроены, – приводит Tmw слова Покеттино. – Команде не удалось выйти на поле с желанием, как в матче с "Арсеналом". На то есть несколько причин. Команда играли слишком медленно и мало двигалась без мяча.