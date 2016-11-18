Маурисио Покеттино: "Мы не можем контролировать все, что делают игроки дома"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино считает, что клубы не могут тотально контролировать частную жизнь спортсменов. Это мнение он высказал в связи со скандалом вокруг форварда "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйна Руни, чье фото в нетрезвом виде оказалось в интернете.

– Мы стараемся что-то советовать игрокам, но не можем им что-то запрещать, – цитирует Evening Standard Покеттино. – Это же взрослые мужчины, а не маленькие дети. Они сами все понимают и делают выводы. Мы им не родители. Мы не можем контролировать все, что они делают дома. Разве что скажем им, что алкоголь вреден для их карьеры. Можем только советовать, а не запрещать.