Маурисио Покеттино: "Лучше стану работать на ферме, чем в "Барселоне" или "Арсенале"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино сказал, что никогда не возглавит "Барселону", "Арсенал" и "Росарио Сентраль". Ранее 45-летний аргентинец не стал исключать, что в будущем будет работать в "Реале".

- Для меня все очень просто - я не стану тренировать "Барселону" или "Арсенал", потому что меня ассоциируют с "Тоттенхэмом" и "Эспаньолом", - цитирует Goal Покеттино. - Я вырос в "Ньюэллз Олд Бойз" и никогда не буду рабоать в "Росарио Сентраль".

Это мое решение. Лучше я буду работать на своей ферме в Аргентине, чем в некоторых местах. Моя приверженность этому клубу ("Тоттенхэму". - Прим. "СЭ") огромна. Я работаю так, словно останусь тут навсегда.

Напомним, Покеттино возглавляет "Тоттенхэм" с 2014 года. В этом сезоне "шпоры" после 24 туров занимают пятое место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 45 очков. У занимающего первую строчку "Манчестер Сити" 65 баллов.