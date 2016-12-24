Маурисио Покеттино: "Ллорис - один из лучших вратарей в мире"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино назвал подписание нового контракта с вратарем Юго Ллорисом большим шагом вперед. На этой неделе 29-летний француз поставил подпись под контрактом до 2022 года.

- Ллорис - капитан и лидер "Тоттенхэма", - цитирует Sky Sports Покеттино. - Все игроки уважают его. Подписание нового контракта с ним - наш самый большой шаг вперед. Никогда не чувствовал, что он может уйти, но мы очень хорошо знаем, что он один из лучших хранителей в мире, поэтому всегда находится на примете у других клубов.