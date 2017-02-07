Маурисио Покеттино: "Кейн требователен к себе и к остальным"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино отметил высокое качество игры нападающего команды Харри Кейна. Также он подчеркнул, что англичанин очень требователен по отношению к партнерам по команде.

– У Кейна есть две стороны, – цитирует ESPN Покеттино. – Он требует уважения к себе и готов уважать тех, кто работает. Речь идет об игроке, который способен забивать с хорошей передачи в любом состоянии. Однако если вы не хотите работать, если вам не нравится команда, то его поддержки вы не получите.