Маурисио Покеттино: "Кейн может стать для "Тоттенхэма" тем, кем был для "Ромы" Тотти"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино выразил надежду, что нападающий Харри Кейн останется в команде до конца карьеры. Также он отметил, что с самого начала разглядел в англичанине потенциал.

– Мы хотим, чтобы Кейн оставался в "Тоттенхэме", так что у него нет цены, – цитирует Goal Покеттино – Можно много чего говорить, но на него невозможно повесить ценник. Это дело Дэниэла Леви (президента клуба. – Прим. "СЭ"), меня это не касается.

Ничего, впрочем, не изменилось, для меня он был звездой три года назад, год назад, неделю назад. Я всегда считал его суперзвездой. Мы доверяли Харри с первого дня здесь, потому что мы видели его потенциал, он заслуживает всего того, чего достиг. Он может стать тем, кем стал Тотти для "Ромы". Это сделало бы наших болельщиков счастливыми, ведь Харри – настоящий профессионал. Почему бы и нет?

Напомним, на счету Кейна в 2017 году 56 голов за клуб и сборную. 24-летний англичанин стал лучшим бомбардиром этого года, обогнав Лионеля Месси и Эдинсона Кавани.