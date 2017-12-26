Маурисио Покеттино: "Кейн - хороший пример слова "профессионал"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после победы над "Саутгемптоном" (5:2) в матче 20-го тура чемпионата Англии остался доволен выступлением форварда Харри Кейна, который оформил хет-трик. Благодаря этому англичанин стал лучшим бомбардиром 2017 года среди всех футболистов.

– Кейн находится в числе лучших игроков мира прямо сейчас, – цитирует Sky Sports Покеттино. – Это потрясающее достижение для него. Я поздравляю Харри и всю команду, ведь без партнеров он не смог бы сделать это.

Нас не удивляет его результативность. Мы не первый день наблюдаем, как он трудится, как он целеустремлен. Харри – хороший пример слова "профессионал".